NSA अजीत डोभाल का आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश, कहा- एकजुटता से हो कार्रवाई देश May 28, 2026

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने रूस की राजधानी मॉस्को में हुए एक बड़े सुरक्षा सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई की अपील की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। अब सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर किसी को एक पक्ष चुनकर कार्रवाई करनी होगी। इस सम्मेलन की मेजबानी रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने की थी, जहां दुनिया के बदलते सुरक्षा परिदृश्य और एक बहुध्रुवीय विश्व पर गंभीर चर्चा हुई।