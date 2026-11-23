मौसम विभाग की मानें तो इस हफ्ते दिल्ली-NCR में आसमान साफ रहेगा। हालांकि, 23 और 24 नवंबर को सुबह के समय हल्की धुंध छा सकती है।

इसी बीच, अधिकारियों पर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कड़े करने का दबाव बनाया जा रहा है। खासकर औद्योगिक इकाइयों की जांच और कचरा प्रबंधन पर खास ध्यान देने को कहा गया है, क्योंकि मौजूदा कोशिशें अब तक पूरी तरह से असरदार साबित नहीं हुई हैं।