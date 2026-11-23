दिल्ली का दम घोंट रही 'खराब' हवा, AQI 249 पर पहुंचा
लेखन Manoj Panchal
दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है। सुबह 8 बजे कुल AQI 249 दर्ज किया गया। पंजाबी बाग में हालात सबसे खराब हैं, जहां AQI 282 तक पहुंच गया। इसके अलावा, बवाना, चांदनी चौक, रोहिणी और आरके पुरम जैसे इलाके भी इससे ज्यादा पीछे नहीं हैं।
यह बात एक बार फिर सामने आई है कि प्रदूषण शहर के लिए अभी भी एक बड़ी समस्या है।
दिल्ली के अधिकारियों से प्रदूषण नियंत्रण कड़े करने को कहा गया
मौसम विभाग की मानें तो इस हफ्ते दिल्ली-NCR में आसमान साफ रहेगा। हालांकि, 23 और 24 नवंबर को सुबह के समय हल्की धुंध छा सकती है।
इसी बीच, अधिकारियों पर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कड़े करने का दबाव बनाया जा रहा है। खासकर औद्योगिक इकाइयों की जांच और कचरा प्रबंधन पर खास ध्यान देने को कहा गया है, क्योंकि मौजूदा कोशिशें अब तक पूरी तरह से असरदार साबित नहीं हुई हैं।