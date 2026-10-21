दिल्ली में बिगड़ती हवा, GRAP-1 लागू होते ही क्या-क्या पाबंदियां लगी?

अब 10 साल से ज़्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहन सड़कों पर नहीं चल पाएंगे।

होटल-ढाबों और कमर्शियल किचन में कोयले या लकड़ी के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव अनिवार्य कर दिया गया है और कचरा जलाने पर सख्त पाबंदी रहेगी।

इसके अलावा, बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान के नियम भी अब और सख्त हो गए हैं, जिस पर सभी संबंधित पक्षों को गंभीरता से काम करना होगा।