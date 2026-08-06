एयर इंडिया का विमान टर्बुलेंस में फंसकर 300 फीट नीचे आया, चालक दल के सदस्यों की रीढ़ की हड्डी में चोटें
एयर इंडिया की फुकेत से दिल्ली आने वाली एक फ्लाइट 4 अगस्त को गंभीर टर्बुलेंस में फंस गई। इसकी वजह से विमान अचानक 300 फीट नीचे आ गया और इसमें 17 लोग घायल हो गए। कुछ क्रू मेंबर्स को रीढ़ की हड्डी और गर्दन में चोटें आईं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यात्रियों की मदद करना जारी रखा।
यह तब तक किया जब तक विमान दिल्ली में सुरक्षित लैंड नहीं हो गया। फ्लाइट में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे।
DGCA ने रिकॉर्डर जुटाए, घायल यात्रियों को अस्पताल से मिली छुट्टी
भारत की विमानन नियामक संस्था DGCA इस घटना की जांच कर रही है कि आखिर इसमें क्या गड़बड़ी हुई थी। DGCA ने विमान के डेटा और वॉइस रिकॉर्डर हासिल कर लिए हैं। साथ ही, विमान को जांच के लिए अलग जगह पर भेज दिया गया है।
सभी घायल यात्रियों को तो 5 अगस्त तक अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन 4 क्रू मेंबर्स अभी भी ठीक हो रहे हैं।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने क्रू की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा, "उन्होंने जो बहादुरी दिखाई है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।" वहीं, एयर इंडिया इस जांच में पूरा सहयोग कर रही है।