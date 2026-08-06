एयर इंडिया का विमान टर्बुलेंस में फंसकर 300 फीट नीचे आया, चालक दल के सदस्यों की रीढ़ की हड्डी में चोटें

भारत की विमानन नियामक संस्था DGCA इस घटना की जांच कर रही है कि आखिर इसमें क्या गड़बड़ी हुई थी। DGCA ने विमान के डेटा और वॉइस रिकॉर्डर हासिल कर लिए हैं। साथ ही, विमान को जांच के लिए अलग जगह पर भेज दिया गया है।

सभी घायल यात्रियों को तो 5 अगस्त तक अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन 4 क्रू मेंबर्स अभी भी ठीक हो रहे हैं।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने क्रू की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा, "उन्होंने जो बहादुरी दिखाई है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।" वहीं, एयर इंडिया इस जांच में पूरा सहयोग कर रही है।