एयर इंडिया की उड़ान में 300 फीट नीचे गिरा विमान, 14 घायल

दिल्ली हवाई अड्डे पर मेडिकल टीमें पहले से तैयार थीं। जैसे ही विमान लैंड हुआ, मामूली चोटिल यात्रियों को तुरंत इलाज मिलना शुरू हो गया। हालांकि, कुछ यात्रियों को अस्पताल में आगे की जांच की जरूरत भी पड़ सकती है। एयर इंडिया ने इस घटना को उड़ान के दौरान हुए टर्बुलेंस से जुड़ा एक मामूली वाकया बताया, जिसमें कुछ देर के लिए विमान की ऊंचाई में बदलाव आया था। कंपनी ने अपनी सुरक्षा प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वे अधिकारियों के साथ मिलकर जांच कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था। शुरुआती रिपोर्टों की मानें तो, अपड्राफ्ट या डाउनड्राफ्ट (हवा के ऊपर या नीचे की ओर के तेज झोंके) इस झटके की वजह हो सकते हैं।