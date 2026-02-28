एयर इंडिया ने सुरक्षा चिंताओं के कारण निलंबित की मध्य-पूर्वी देशों की सभी उड़ानें

एयर इंडिया ने सुरक्षा चिंताओं के कारण निलंबित की मध्य-पूर्वी देशों की सभी उड़ानें

लेखन भारत शर्मा 05:45 pm Feb 28, 202605:45 pm

क्या है खबर?

इजरायल के अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने और ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई करने के बाद मध्य-पूर्व देशों में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इजरायल और ईरान ने अपने-अपने हवाई क्षेत्र को भी बंद कर दिया है। ऐसे में एयर इंडिया ने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मध्य-पूर्व देशों में जाने वाली अपनी सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। एयरलाइन ने खुद परिचालन बंद करने की पुष्टि की है।