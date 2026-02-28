एयर इंडिया ने सुरक्षा चिंताओं के कारण निलंबित की मध्य-पूर्वी देशों की सभी उड़ानें
क्या है खबर?
इजरायल के अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने और ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई करने के बाद मध्य-पूर्व देशों में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इजरायल और ईरान ने अपने-अपने हवाई क्षेत्र को भी बंद कर दिया है। ऐसे में एयर इंडिया ने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मध्य-पूर्व देशों में जाने वाली अपनी सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। एयरलाइन ने खुद परिचालन बंद करने की पुष्टि की है।
बयान
एयर इंडिया ने क्या जारी किया बयान?
एयर इंडिया ने एक्स पर जारी आधिकारिक बयान में लिखा है, 'मध्य-पूर्व के कुछ हिस्सों में विकसित हो रही स्थिति को देखते हुए सभी एयर इंडिया उड़ानें मध्य-पूर्व के सभी गंतव्यों के लिए आगे की सूचना तक निलंबित कर दी गई हैं।' एयरलाइन ने जोर दिया कि यात्रियों और चालक दल सदस्यों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा करने के बाद ही संचालन बहाल किया जाएगा।
जानकारी
प्रभावित मार्गों की सूची
एयर इंडिया ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी, दुबई, जेद्दा, रियाद, सऊदी अरब के दम्माम, कतर के दोहा, ओमान के मस्कट और इजरायल की राजधानी तेल अवीव को जाने वाली अपनी सभी उड़ानों को निलंबित किया है।
सहायता
प्रभावित यात्रियों के लिए सहायता
एयरलाइन ने कहा है कि इस निलंबन से प्रभावित यात्रियों को एयरलाइन टीमों द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें पुनर्निर्धारण, धन वापसी और जहां लागू हो वहां वैकल्पिक व्यवस्थाओं से संबंधित सहायता शामिल है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे हवाई अड्डे पर जाने से पहले आधिकारिक संचार चैनलों के माध्यम से नवीनतम जानकारी प्राप्त करते रहें। इसी तरह अतिरिक्त जानकारी या सहायता के लिए +91 1169329333 और +91 1169329999 पर कॉल कर सकते हैं।