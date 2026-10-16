एयर इंडिया ने सऊदी अरब के लिए 20 अक्टूबर तक रोकीं उड़ानें, अन्य एयरलाइंस का भी बड़ा ऐलान
सऊदी अरब में हाल ही में धमाके और अशांति हुई है। रियाद के हवाई अड्डे पर भी एक तेज धमाका हुआ था। इन घटनाओं के बाद एयर इंडिया ने रियाद, दम्माम और जेद्दाह के लिए अपनी सारी उड़ानें 20 अक्टूबर तक रोक दी हैं। अगर आपकी इन उड़ानों में बुकिंग थी, तो एयरलाइन आपको पूरा पैसा वापस करेगी। एयर इंडिया का कहना है कि वह स्थिति पर लगातार नजर रख रही है, ताकि जैसे ही हालात सुरक्षित हों, वह अपनी सेवाएं दोबारा शुरू कर सके।
अन्य एयरलाइंस ने भी रोकी सऊदी मार्ग पर उड़ानें
सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं, कई दूसरी प्रमुख एयरलाइन कंपनियों ने भी फिलहाल सऊदी के लिए अपनी उड़ानें या तो रोक दी हैं या उनमें बदलाव किया है। इनमें एयर फ्रांस-KLM, इंडिगो, अकासा एयर, एतिहाद एयरवेज, गल्फ एयर, लुफ्थांसा ग्रुप एयरलाइंस और फिलीपीन एयरलाइंस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनमें से कुछ एयरलाइंस ने अक्टूबर के आखिर या नवंबर तक अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने की उम्मीद जताई है।