एयर इंडिया ने सऊदी अरब के लिए 20 अक्टूबर तक रोकीं उड़ानें, अन्य एयरलाइंस का भी बड़ा ऐलान

सऊदी अरब में हाल ही में धमाके और अशांति हुई है। रियाद के हवाई अड्डे पर भी एक तेज धमाका हुआ था। इन घटनाओं के बाद एयर इंडिया ने रियाद, दम्माम और जेद्दाह के लिए अपनी सारी उड़ानें 20 अक्टूबर तक रोक दी हैं। अगर आपकी इन उड़ानों में बुकिंग थी, तो एयरलाइन आपको पूरा पैसा वापस करेगी। एयर इंडिया का कहना है कि वह स्थिति पर लगातार नजर रख रही है, ताकि जैसे ही हालात सुरक्षित हों, वह अपनी सेवाएं दोबारा शुरू कर सके।