हवा में पक्षी से भिड़ा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान, 148 यात्रियों की सांसें अटकीं
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विशाखापट्टनम से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान सोमवार को पक्षी से टकरा गई थी। हालांकि, अच्छी बात ये रही कि विमान में सवार सभी 148 यात्री केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गए। इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई। यात्रियों में कुछ देर के लिए घबराहट जरूर हुई, लेकिन सुरक्षित उतरने के बाद सबने राहत की सांस ली।
इंजीनियरों ने की विमान की जांच
विमान के उतरते ही इंजीनियरों ने तुरंत उसकी जांच की। उन्होंने सुरक्षा नियमों के तहत विमान में हुए किसी भी नुकसान का आकलन किया। यह घटना कुछ ही दिनों बाद हुई है, जब दिल्ली में भी अमीरात की एक उड़ान पक्षी से टकरा गई थी। ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि उड़ते वक्त पक्षियों का विमान से टकराना अभी भी एक बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि हर बार सुरक्षा जांच इतनी जरूरी होती है।