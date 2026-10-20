हवा में पक्षी से भिड़ा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान, 148 यात्रियों की सांसें अटकीं

विमान के उतरते ही इंजीनियरों ने तुरंत उसकी जांच की। उन्होंने सुरक्षा नियमों के तहत विमान में हुए किसी भी नुकसान का आकलन किया। यह घटना कुछ ही दिनों बाद हुई है, जब दिल्ली में भी अमीरात की एक उड़ान पक्षी से टकरा गई थी। ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि उड़ते वक्त पक्षियों का विमान से टकराना अभी भी एक बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि हर बार सुरक्षा जांच इतनी जरूरी होती है।