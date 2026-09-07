कोच्चि से अबूधाबी जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस को वापस लौटना पड़ा है (फाइल तस्वीर)

अबूधाबी जा रहे विमान में अचानक कम हुआ ईंधन, एक ही इंजन पर आपातकालीन लैंडिंग

लेखन आबिद खान 01:31 pm Sep 07, 202601:31 pm

क्या है खबर?

कोच्चि से अबूधाबी जा रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान तकनीकी खराबी के बाद दोबारा कोच्चि लाया गया है। विमान करीब 36,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी एक इंजन में अचानक से ईंधन कम होने लगा। इसके बाद विमान का एक इंजन बंद कर अबूधाबी की बजाय दोबारा कोच्चि लाया गया। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। विमान में कितने यात्री सवार थे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।