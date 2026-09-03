वाराणसी से दिल्ली जा रहा विमान लखनऊ डायवर्ट, कार्गो क्षेत्र में धुएं का मिला था अलर्ट

वाराणसी से दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान को गुरुवार को लखनऊ की ओर मोड़ना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चालक दल को कार्गो होल्ड में धुआं होने की आशंका की चेतावनी मिली थी।

गनीमत रही कि विमान में सवार सभी 155 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी को कोई चोट नहीं आई।