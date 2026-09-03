वाराणसी से दिल्ली जा रहा विमान लखनऊ डायवर्ट, कार्गो क्षेत्र में धुएं का मिला था अलर्ट
वाराणसी से दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान को गुरुवार को लखनऊ की ओर मोड़ना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चालक दल को कार्गो होल्ड में धुआं होने की आशंका की चेतावनी मिली थी।
गनीमत रही कि विमान में सवार सभी 155 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी को कोई चोट नहीं आई।
एयरपोर्ट की आपातकालीन टीमों को धुएं का कोई निशान नहीं मिला
एयरपोर्ट की आपातकालीन टीमों ने विमान की पूरी जांच की, लेकिन उन्हें कहीं भी धुएं का कोई निशान नहीं मिला। यह तेज कार्रवाई दिखाती है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए सख्त सुरक्षा नियम कितने जरूरी होते हैं, भले ही यह एक गलत चेतावनी निकली हो।
इंडिगो की उड़ान इंजन की खराबी के कारण वापस लौटी
दरअसल, पिछले 2 दिनों में यह दूसरा मौका है जब किसी फ्लाइट की आपात लैंडिंग हुई है। इससे पहले, हाल ही में गोवा से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को भी इंजन में खराबी के चलते आपात स्थिति में वापस लौटना पड़ा था। गनीमत रही कि उस उड़ान में भी सभी यात्री सुरक्षित रहे।