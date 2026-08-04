एयर इंडिया को भारी पड़ी मनमानी, 9 साल बाद यात्री को देना पड़ेगा 1.36 लाख रुपये का मुआवजा

उपभोक्ता अदालत ने साफ कहा कि एयर इंडिया ने कपिलदेव की मदद के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। इसलिए अदालत ने एयर इंडिया को यह राशि चुकाने का आदेश दिया। कोर्ट ने उनके अतिरिक्त खर्चों के लिए 83,000, मानसिक तनाव के लिए 50,000 और कानूनी खर्चों के लिए 3,000 रुपये देने का आदेश दिया है। एयर इंडिया ने दलील दी थी कि उन्होंने देरी के दौरान मदद की पेशकश की थी, लेकिन आयोग ने उनकी बात नहीं मानी। इस तरह कपिलदेव का मुआवजे के लिए 9 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया।