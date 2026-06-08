दिल्ली में आए तेज आंधी-तूफान के कारण टर्मिनल-2 पर खड़े एयर इंडिया के 3 विमान क्षतिग्रस्त

दिल्ली में आए तेज आंधी-तूफान के कारण टर्मिनल-2 पर खड़े एयर इंडिया के 3 विमान क्षतिग्रस्त

लेखन गजेंद्र 09:31 am Jun 08, 202609:31 am

क्या है खबर?

दिल्ली में रविवार शाम को अचानक आए तेज आंधी-तूफान के कारण इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 पर खड़े एयर इंडिया के 3 विमान क्षतिग्रस्त हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, तेज हवाओं के कारण ग्राउंड सपोर्ट सिस्टिम अपनी जगह से खिसक गए और विमान से टकरा गए, जिससे विमानों को नुकसान पहुंचा। एयर इंडिया के 3 सिंगल आइल विमानों में एक मरम्मत के लिए जमीन पर रहेगा, जबकि अन्य 2 इस सप्ताह उड़ान भर सकेंगे।