वायुसेना प्रमुख ने अपने गुरु के साथ किरण विमान में भरी आखिरी उड़ान

एयर चीफ मार्शल सिंह ने अपने वायु सेना के सफर की शुरुआत इसी एकेडमी से की थी, जहां उन्होंने 1984 में 'स्वॉर्ड ऑफ ऑनर' का खिताब जीता था। ट्रेनर विमानों से लेकर तेजस जैसे फाइटर जेट तक (अभी हाल ही में 12 अक्टूबर को), उन्होंने सब कुछ उड़ाया है। अब वे अपने करियर का समापन उसी जगह कर रहे हैं, जहां से उनका सफर शुरू हुआ था। उनकी यह अंतिम किरण उड़ान इस बात की अहमियत बताती है कि हर पायलट के लिए ट्रेनर विमान कितने जरूरी होते हैं।