वायुसेना प्रमुख ने अपने गुरु के साथ किरण विमान में भरी आखिरी उड़ान
भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हाल ही में हैदराबाद के डुंडीगल स्थित एयर फोर्स एकेडमी (AFA) में किरण एयरक्राफ्ट में अपनी आखिरी ट्रेनर उड़ान भरी। इस उड़ान को और भी खास यह बात बनाती है कि उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर, विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) वीएस कोच्चर के साथ मिलकर यह उड़ान भरी। उनकी यह विदाई वाटर कैनन सैल्यूट के साथ हुई, जो एक शानदार श्रद्धांजलि थी क्योंकि वे इसी महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
एपी सिंह ने जीता 'स्वॉर्ड ऑफ ऑनर'
एयर चीफ मार्शल सिंह ने अपने वायु सेना के सफर की शुरुआत इसी एकेडमी से की थी, जहां उन्होंने 1984 में 'स्वॉर्ड ऑफ ऑनर' का खिताब जीता था। ट्रेनर विमानों से लेकर तेजस जैसे फाइटर जेट तक (अभी हाल ही में 12 अक्टूबर को), उन्होंने सब कुछ उड़ाया है। अब वे अपने करियर का समापन उसी जगह कर रहे हैं, जहां से उनका सफर शुरू हुआ था। उनकी यह अंतिम किरण उड़ान इस बात की अहमियत बताती है कि हर पायलट के लिए ट्रेनर विमान कितने जरूरी होते हैं।