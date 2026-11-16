वायु सेना प्रमुख की चेतावनी: हनी ट्रैप से लेकर कर्ज के जाल तक, ऐसे चुराए जा रहे देश के रक्षा राज
वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने हाल ही में उन अलग-अलग तरीकों के बारे में खुलकर बात की, जिनसे लोग देश के रक्षा से जुड़े राज चुराने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि इसमें हनी ट्रैप, साइबर जासूसी और अंदरूनी खतरे जैसी चीजें शामिल हैं। दीक्षित ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ जासूस ही नहीं, बल्कि बहु-स्तरीय विपणन योजना चलाने वाले और कर्ज के जाल में फंसाने वाले लोग भी रक्षा कर्मियों को निशाना बनाकर संवेदनशील जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं।
वायु सेना प्रमुख ने DRDO के सहयोग का किया जिक्र
मजबूत सुरक्षा तकनीक होने के बावजूद, अंदरूनी खतरे अब भी बड़ी चिंता बने हुए हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए, कई तकनीकी और संस्थागत समाधान पहले से ही लागू हैं। हमारी सेना रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के साथ मिलकर काम करती है। इसके अलावा एक ऐसी एजेंसी भी है जो निजी कंपनियों को सलाह देती है कि वे अपने नेटवर्क का सही इस्तेमाल कैसे करें। इसका मकसद सरकारी विभागों से लेकर निजी कंपनियों तक सभी को साइबर सुरक्षा के बेहतरीन नियमों का पालन करने में सहायता करना है। इन दिशानिर्देशों का पालन करने और भरोसेमंद सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से, कोई भी जासूसी की कोशिश करने वाले के लिए काम बहुत मुश्किल हो जाता है।