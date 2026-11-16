वायु सेना प्रमुख की चेतावनी: हनी ट्रैप से लेकर कर्ज के जाल तक, ऐसे चुराए जा रहे देश के रक्षा राज

मजबूत सुरक्षा तकनीक होने के बावजूद, अंदरूनी खतरे अब भी बड़ी चिंता बने हुए हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए, कई तकनीकी और संस्थागत समाधान पहले से ही लागू हैं। हमारी सेना रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के साथ मिलकर काम करती है। इसके अलावा एक ऐसी एजेंसी भी है जो निजी कंपनियों को सलाह देती है कि वे अपने नेटवर्क का सही इस्तेमाल कैसे करें। इसका मकसद सरकारी विभागों से लेकर निजी कंपनियों तक सभी को साइबर सुरक्षा के बेहतरीन नियमों का पालन करने में सहायता करना है। इन दिशानिर्देशों का पालन करने और भरोसेमंद सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से, कोई भी जासूसी की कोशिश करने वाले के लिए काम बहुत मुश्किल हो जाता है।