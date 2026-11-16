वायु सेना प्रमुख ने बताया 'वायु' प्लान और 114 राफेल की रणनीति
वायु सेना प्रमुख अशूतोष दीक्षित ने कहा है कि भारतीय वायु सेना (IAF) चीन की तरफ से होने वाली किसी भी हलचल से निपटने के लिए हरदम तैयार रहती है।
उन्होंने एक राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन में बताया कि ऐसे तनाव भरे हालात में, जहां न तो पूरी तरह शांति है और न ही युद्ध, IAF को हर चीज़ पर पैनी नज़र रखनी होगी और किसी भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहना होगा।
दीक्षित ने वायु (VAYU) और 114 राफेल जेट की रूपरेखा बताई
दीक्षित ने बताया कि IAF अपनी युद्धक क्षमता को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा और मौजूदा बेड़े को भी नया किया जाएगा।
अभी उनके पास 29 लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं, जो कि आदर्श संख्या से कम है। इसलिए फ्रांस से 114 राफेल जेट खरीदने की एक बड़ी योजना चल रही है। उन्होंने अपनी "वायु" (VAYU) योजना पर भी चर्चा की। इस योजना में सतर्क रहना, आत्मनिर्भरता बढ़ाना, नए विचारों को बढ़ावा देना और एक टीम के रूप में मिलकर काम करना शामिल है।