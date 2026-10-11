वायुसेना प्रमुख की तेजस विमान में आखिरी उड़ान, 31 अक्टूबर को हो रहे हैं सेवानिवृत्त

'तरंग शक्ति' युद्धाभ्यास सोमवार को समाप्त हो जाएगा। इस युद्धाभ्यास में भारत और कई विदेशी देशों के करीब 150 विमानों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत के सुखोई-30, राफेल और यहां तक कि अमेरिका के 6 F-35 स्टील्थ जेट भी शामिल थे, जिन्होंने पहली बार किसी भारतीय युद्धाभ्यास में अपनी ताकत दिखाई।

हालांकि, भारतीय वायुसेना (IAF) को इन F-35 विमानों को पूरी तरह से करीब से देखने या समझने का मौका नहीं मिला (जैसा कि खुद एयर चीफ मार्शल सिंह ने बताया था)। यह युद्धाभ्यास एक तरफ बढ़ते अंतरराष्ट्रीय रक्षा संबंधों को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ यह भारत के नए LCA Mk-1A लड़ाकू विमान की क्षमता भी प्रदर्शित करता है, जिसे जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा।