वायुसेना प्रमुख की तेजस विमान में आखिरी उड़ान, 31 अक्टूबर को हो रहे हैं सेवानिवृत्त
एयर चीफ मार्शल एपी सिंह इस रविवार को जोधपुर में देश में ही बने तेजस लड़ाकू विमान में अपनी आखिरी उड़ान भरेंगे। इसके साथ ही वे अपने शानदार करियर को अलविदा कहेंगे।
उनकी यह विदाई उड़ान बड़े 'तरंग शक्ति' युद्धाभ्यास का हिस्सा है। भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए यह एक गर्व का पल है, क्योंकि एयर चीफ मार्शल सिंह 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
तरंग शक्ति का समापन F-35 के पहले प्रदर्शन के साथ
'तरंग शक्ति' युद्धाभ्यास सोमवार को समाप्त हो जाएगा। इस युद्धाभ्यास में भारत और कई विदेशी देशों के करीब 150 विमानों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत के सुखोई-30, राफेल और यहां तक कि अमेरिका के 6 F-35 स्टील्थ जेट भी शामिल थे, जिन्होंने पहली बार किसी भारतीय युद्धाभ्यास में अपनी ताकत दिखाई।
हालांकि, भारतीय वायुसेना (IAF) को इन F-35 विमानों को पूरी तरह से करीब से देखने या समझने का मौका नहीं मिला (जैसा कि खुद एयर चीफ मार्शल सिंह ने बताया था)। यह युद्धाभ्यास एक तरफ बढ़ते अंतरराष्ट्रीय रक्षा संबंधों को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ यह भारत के नए LCA Mk-1A लड़ाकू विमान की क्षमता भी प्रदर्शित करता है, जिसे जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा।