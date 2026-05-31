इबोला का डर? AIIMS ने दिया राहत का संदेश, डॉ. गुलेरिया बोले- भारत तैयार, घबराने की नहीं जरूरत

भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार है, गुलेरिया ने भरोसा दिलाया

डॉ. गुलेरिया ने यह भी भरोसा दिलाया कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार पहले से ही इस स्थिति पर करीब से नज़र रख रही है और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उनका कहना है कि लोगों को जागरूक रहना चाहिए और कुछ आसान सावधानियाँ बरतनी चाहिए। फिलहाल, किसी बड़े प्रकोप को लेकर चिंता करने की कोई खास जरुरत नहीं है।