AIIMS दिल्ली ने रचा इतिहास: ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 10 में इकलौता भारतीय अस्पताल
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AIIMS दिल्ली ने 2026 की ग्लोबल हॉस्पिटल रैंकिंग्स में छठा स्थान हासिल किया है। यह इकलौता भारतीय अस्पताल है जिसने टॉप 10 में जगह बनाई है। इससे भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है और यह AIIMS के साथ-साथ पूरे देश के लिए भी बेहद गर्व का क्षण है।
AIIMS दिल्ली: इलाज, शोध और पहुंच का तालमेल
AIIMS दिल्ली की खासियत है कि यह दुनिया के सबसे ज्यादा मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाला और किफायती इलाज मुहैया कराता है। शोध और शिक्षा पर इसका मजबूत ध्यान यह दर्शाता है कि आम लोगों तक अपनी पहुंच बनाए रखते हुए भी वैश्विक उत्कृष्टता हासिल की जा सकती है। यह सम्मान भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता को भी उजागर करता है।