AIIMS दिल्ली ने रचा इतिहास: गर्भ में बच्चे की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन सफल

इस जटिल ऑपरेशन का नेतृत्व डॉ दीपक गुप्ता ने किया। उनके साथ 30 से भी अधिक डॉक्टर और नर्सों की एक बहु-विषयक टीम शामिल थी। न्यूरोसाइंसेस सेंटर में टीम ने अत्याधुनिक इमेजिंग और सर्जिकल टूल जैसी सभी उपलब्ध सुविधाओं का पूरा उपयोग किया। टीम ने 5 हफ्तों से भी ज्यादा समय तक ऑपरेशन की हर बारीकी की योजना बनाई और परिवार को पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाया। इस पूरे इलाज का खर्च सरकार की एक योजना के तहत उठाया गया। AIIMS का कहना है कि हालांकि इस सर्जरी से बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है, फिर भी बच्चे को जन्म के बाद लगातार देखभाल की जरूरत होगी। अस्पताल अब ऐसे आधुनिक इलाज को जरूरतमंद परिवारों तक सुगम बनाने का प्रयास कर रहा है।