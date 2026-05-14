AIIMS दिल्ली का ऐतिहासिक कारनामा: 20 साल बाद अग्नाशय-किडनी ट्रांसप्लांट से 30 वर्षीय को मिली नई जिंदगी

किडनी बेहतर काम कर रही

SPK ट्रांसप्लांट उन मरीजों के लिए खास मायने रखता है जिनकी डायबिटीज काफी गंभीर हो चुकी होती है। इस प्रक्रिया से उन्हें बार-बार इंसुलिन के इंजेक्शन और डायलिसिस से राहत मिल सकती है।

ऑपरेशन के बाद मरीज के खून में शुगर लगभग सामान्य है और उनकी किडनी भी बेहतर ढंग से काम कर रही हैं, उन्हें अब इंसुलिन की नाम मात्र की जरूरत पड़ रही है।