AI शिखर सम्मेलन में थर्माकोल से बना ड्रोन मॉडल, अब उड़ रहा मजाक

दावा

मॉडल ऐसा जैसे स्कूल के बच्चे ने बनाया हो

वीडियो को आजतक के पत्रकार आशुतोष मिश्रा ने एक्स पर साझा कर लिखा, 'गलगोटिया का ड्रोन माडल देखा क्या? अंतरराष्ट्रीय AI इवेंट में गलगोटिया ने थर्माकोल से बना, पन्नी से लपेटा, रबर से बांधा हुआ ड्रोन माडल भी रखा है। ये चौथी के बच्चे स्कूल प्रोजेक्ट में नहीं बनाते हैं? मने पूछ रहे हैं। बस नज़र पड़ गई थोड़ी देर पहले।' वीडियो में दिख रहा मॉडल प्रोफेशनल तरीके से नहीं बल्कि बेतरतीब और जल्दबाजी में बना दिख रहा है।