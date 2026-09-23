भारत में डेटा सेंटर खींच रहे बिजली और पानी, क्या भविष्य पर खतरा?

AI के इतनी तेजी से फैलने के कारण, भारत में डेटा सेंटरों की बिजली की खपत 2031-32 तक 17GW तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में बिजली ग्रिड को बड़े पैमाने पर अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) ने आगाह किया है कि अगर ज्यादा डेटा सेंटर बने तो बिजली और पानी की कीमतें बढ़ सकती हैं, खासकर तब, जब इन सारे तकनीकी उपकरणों को ठंडा रखने में भारी मात्रा में संसाधनों की खपत होती है। इस स्थिति को टिकाऊ बनाए रखने के लिए, भारत रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही, प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के जरिए पानी के इस्तेमाल पर भी पैनी नजर रख रहा है।