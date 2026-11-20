मुंबई में ऐसे AI-पावर्ड CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं जो कचरा फेंकने वालों से सीधे बात कर उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे।

हाल ही में हुए एक डेमो के दौरान, माहिम इलाके में लगे ऐसे ही एक स्मार्ट कैमरे ने एक व्यक्ति को कचरा फेंकते हुए पकड़ा। कैमरे ने तुरंत आवाज निकालकर उसे अपना कचरा उठाने का निर्देश दिया।

शहर को साफ-सुथरा रखने का यह एक अनोखा और असरदार तरीका माना जा रहा है।