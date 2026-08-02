2030 कॉमनवेल्थ गेम्स: अहमदाबाद को मिली मेजबानी, भारत फिर लिखेगा इतिहास

दुनिया भर के संगठन और खेल विशेषज्ञ बारीकी से देख रहे हैं कि अहमदाबाद इन खेलों की तैयारी किस तरह कर रहा है। शहर को उम्मीद है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से पर्यटन को बड़ा फायदा मिलेगा, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बड़ी संख्या में युवा खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। अहमदाबाद का मकसद एक ऐसी स्थायी और पॉजिटिव विरासत बनाना है, जिसका लाभ इन खेलों के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक मिलता रहे।