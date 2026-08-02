2030 कॉमनवेल्थ गेम्स: अहमदाबाद को मिली मेजबानी, भारत फिर लिखेगा इतिहास
अहमदाबाद को साल 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिल गई है। यह दूसरा मौका होगा जब भारत इतने बड़े खेल आयोजन का हिस्सा बनेगा। इन खेलों की तैयारियां ग्लासगो में होने वाली हैंडओवर सेरेमनी के साथ शुरू हो जाएंगी। अहमदाबाद का लक्ष्य है कि वह अपनी जीवंत संस्कृति को दुनिया के सामने लाए और साथ ही भारत की बेहतरीन आयोजन क्षमता का परिचय भी दे।
अहमदाबाद ट्रांसपोर्ट और वेन्यू प्रोजेक्ट्स में तेजी ला रहा
इन खेलों की तैयारी के लिए अहमदाबाद अपनी मेट्रो सेवा के विस्तार, सड़कों को बेहतर बनाने और हवाई अड्डे के अपग्रेडेशन के काम में तेजी ला रहा है। शहर को अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के लिए और भी सुविधाजनक और आकर्षक बनाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।
सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव इन खेलों का मुख्य केंद्र बनेगा, वहीं दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उद्घाटन और समापन समारोह आयोजित होने की पूरी संभावना है।
अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक अहमदाबाद की विरासत के लक्ष्यों पर नजर रखे हुए
दुनिया भर के संगठन और खेल विशेषज्ञ बारीकी से देख रहे हैं कि अहमदाबाद इन खेलों की तैयारी किस तरह कर रहा है। शहर को उम्मीद है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से पर्यटन को बड़ा फायदा मिलेगा, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बड़ी संख्या में युवा खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। अहमदाबाद का मकसद एक ऐसी स्थायी और पॉजिटिव विरासत बनाना है, जिसका लाभ इन खेलों के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक मिलता रहे।