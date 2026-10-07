अहमदाबाद के स्कूलों को बम की धमकियां मिलीं, निकला झूठा अलर्ट

उन्हीं ईमेल में गायक दिलजीत दोसांझ के आने वाले कॉन्सर्ट के दौरान दिल्ली और अहमदाबाद के बड़े स्टेडियमों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि, ये धमकियां भी झूठी ही निकलीं।

जोन 7 के पुलिस उपायुक्त (DCP) शिवम वर्मा ने बताया कि हाल के दिनों में इस तरह की कई झूठी धमकियां सामने आती रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और एंटी-सबोटेज टीमों के साथ स्कूलों में पहुंचकर हर कोने की सघन तलाशी ली।