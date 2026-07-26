अहमदाबाद का ओलिंपिक सपना: दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 2030 कॉमनवेल्थ खेल, फिर 2036 की उड़ान

इन तैयारियों के केंद्र में 5,050 करोड़ रुपये का सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव है, जिसमें उद्घाटन और समापन समारोहों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल होगा।

अहमदाबाद की योजना 2 शहरों में 22 नए और आधुनिक खेल स्थल बनाने की है। साथ ही, मेट्रो लाइनों का विस्तार किया जाएगा और हवाई अड्डों को अपग्रेड किया जाएगा। शहर पर्यावरण को लेकर भी गंभीर है। उनका लक्ष्य है कि प्रस्तावित 2036 ओलंपिक खेलों को रिन्यूएबल एनर्जी से चलाया जाए और 1 करोड़ पेड़ लगाए जाएं (जिनमें से 60 लाख पेड़ पहले ही लगाए जा चुके हैं)।

अधिकारियों का कहना है कि ये सभी अपग्रेडेशन खेलों के बाद भी स्थानीय लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। उन्हें उम्मीद है कि इससे अहमदाबाद एक वैश्विक खेल हब बन जाएगा।