अहमदाबाद का ओलिंपिक सपना: दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 2030 कॉमनवेल्थ खेल, फिर 2036 की उड़ान
अहमदाबाद 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हासिल करने के लिए जोर-शोर से लगा हुआ है। अगर ऐसा होता है, तो 2010 में दिल्ली के बाद भारत में होने वाला यह पहला कॉमनवेल्थ गेम्स होगा। शहर के अधिकारी इसे 2036 के ओलंपिक को भारत लाने के अपने बड़े सपने की पहली सीढ़ी मान रहे हैं।
उन्होंने नए खेल बुनियादी ढांचे के लिए पहले ही 1,000 एकड़ ज़मीन सुरक्षित कर ली है। यह जमीन पेरिस को 2024 ओलंपिक के लिए जितनी ज़रूरत थी, उससे दोगुनी से भी ज्यादा है।
अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना बना रहा
इन तैयारियों के केंद्र में 5,050 करोड़ रुपये का सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव है, जिसमें उद्घाटन और समापन समारोहों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल होगा।
अहमदाबाद की योजना 2 शहरों में 22 नए और आधुनिक खेल स्थल बनाने की है। साथ ही, मेट्रो लाइनों का विस्तार किया जाएगा और हवाई अड्डों को अपग्रेड किया जाएगा। शहर पर्यावरण को लेकर भी गंभीर है। उनका लक्ष्य है कि प्रस्तावित 2036 ओलंपिक खेलों को रिन्यूएबल एनर्जी से चलाया जाए और 1 करोड़ पेड़ लगाए जाएं (जिनमें से 60 लाख पेड़ पहले ही लगाए जा चुके हैं)।
अधिकारियों का कहना है कि ये सभी अपग्रेडेशन खेलों के बाद भी स्थानीय लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। उन्हें उम्मीद है कि इससे अहमदाबाद एक वैश्विक खेल हब बन जाएगा।