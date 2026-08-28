बिहार TRE-4 में छात्रों की जीत, अब सिर्फ एक परीक्षा, 'एक परिणाम' से तय होगा भविष्य

भर्ती प्रक्रिया को और आसान और पारदर्शी बनाने के लिए, बिहार सरकार ने एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता पटना हाई कोर्ट के एक जज करेंगे। यह समिति परीक्षाओं की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी और उम्मीदवारों की शिकायतों पर भी गौर करेगी।

इसके अलावा, एक नया छात्र सहायता पोर्टल भी शुरू किया गया है। जमीनी स्तर पर कैंप भी लगाए जाएंगे, जहां 30 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान करने का वादा किया गया है।

राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर भी जारी कर रही है और दूसरी बड़ी परीक्षाओं की भी समीक्षा कर रही है। इन सब का मकसद उम्मीदवारों के लिए पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा स्पष्ट और तनाव-मुक्त बनाना है।