अगरतला: 149 साल बाद भी नहीं रुकी बलि की ये परंपरा, सुप्रीम कोर्ट के बावजूद क्यों रही नजरों से दूर?

मंदिर में कई लोगों के लिए, खासकर पुजारी जयंत भट्टाचार्जी के लिए, दुर्गा पूजा के दौरान देवी दुर्गा का सम्मान करने के लिए यह बलि एक बहुत अहम हिस्सा है। इस आयोजन को स्थानीय अधिकारी माणिक्य राजवंश के लिए करवाते हैं। इसके बाद, पुलिस एक गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपना सम्मान जताती है। आखिर में त्रिपुरा के पूर्व शाही परिवार के सदस्यों के साथ उज्जैयंता पैलेस में अंतिम रस्में पूरी होती हैं, जिसके साथ ही दुर्गा पूजा के उत्सव इस साल के लिए समाप्त हो जाते हैं।