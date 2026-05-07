इंडिगो फ्लाइट में लगे 'जय श्री राम' और 'भारत माता की जय' के नारे, बर्ताव को लेकर छिड़ी ऑनलाइन बहस देश May 07, 2026

पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत के बाद इंडिगो फ्लाइट में यात्रियों ने 'जय श्री राम' के नारे लगाए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इंडिगो की एक फ्लाइट में यात्री 'जय श्री राम', 'जय दुर्गा' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाते दिख रहे हैं। खबर है कि यह घटना पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत के ठीक बाद की है। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स ने आगे बढ़कर नारे लगाने शुरू किए और अपना वीडियो भी बनाने लगा। देखते ही देखते दूसरे यात्री भी उसका साथ देने लगे।