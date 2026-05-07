इंडिगो फ्लाइट में लगे 'जय श्री राम' और 'भारत माता की जय' के नारे, बर्ताव को लेकर छिड़ी ऑनलाइन बहस

इंडिगो फ्लाइट में लगे 'जय श्री राम' और 'भारत माता की जय' के नारे, बर्ताव को लेकर छिड़ी ऑनलाइन बहस
पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत के बाद इंडिगो फ्लाइट में यात्रियों ने 'जय श्री राम' के नारे लगाए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इंडिगो की एक फ्लाइट में यात्री 'जय श्री राम', 'जय दुर्गा' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाते दिख रहे हैं। खबर है कि यह घटना पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत के ठीक बाद की है। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स ने आगे बढ़कर नारे लगाने शुरू किए और अपना वीडियो भी बनाने लगा। देखते ही देखते दूसरे यात्री भी उसका साथ देने लगे।
क्या फ्लाइट में नारे लगाने की अनुमति है? यूजर्स ने इंडिगो से पूछा
इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि फ्लाइट में आखिर क्या-क्या करने की इजाजत होती है। कुछ यूजर्स ने सीधे इंडिगो से पूछा कि क्या इस तरह के नारे लगाना सही है? वहीं, कुछ अन्य लोगों ने इसे शोरगुल और फ्लाइट के माहौल में अशांति फैलाने वाला बताया। उन्होंने एयरलाइंस से ऐसे मामलों के लिए सख्त नियम बनाने की भी मांग की।