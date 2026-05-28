गुरुग्राम में WHO की चेतावनी के बाद इबोला से निपटने के लिए खोला गया विशेष वार्ड, चौकसी भी बढ़ाई

गुरुग्राम में WHO की चेतावनी के बाद इबोला से निपटने के लिए खोला गया विशेष वार्ड, चौकसी भी बढ़ाई
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इबोला को आपातकाल घोषित किया है। इसके तुरंत बाद गुरुग्राम के सिविल अस्पताल ने 6 बिस्तरों वाला एक आइसोलेशन वार्ड खोल दिया है। सेक्टर 10A में ग्राउंड फ्लोर पर बने इस वार्ड को जरूरत पड़ने पर और बड़ा भी किया जा सकता है। पहले इस जगह का इस्तेमाल कोराना वायरस महामारी के मरीजों के इलाज के लिए किया जाता था।
स्वास्थ्य टीमें DRC और युगांडा से आने वाले यात्रियों पर रख रही नजर
स्थानीय स्वास्थ्य टीमें उन यात्रियों पर कड़ी नजर रख रही हैं जो इबोला प्रभावित देशों जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) और युगांडा से आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वे बुखार और उल्टी जैसे लक्षणों पर खास ध्यान दे रहे हैं। स्टाफ के पास व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE किट) मौजूद हैं, रैपिड रिस्पांस टीमें भी अलर्ट पर हैं और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों को लक्षणों को तुरंत पहचानने के लिए तैयार किया गया है।
भारत में कोई पुष्ट मामला नहीं, हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग जारी
अफ्रीका में चल रहे इस इबोला प्रकोप की वजह से अब तक कम से कम 255 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि, भारत में अभी तक इसका कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद अधिकारी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। हवाई अड्डों पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को शुरुआत में ही पहचाना जा सके।