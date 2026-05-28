गुरुग्राम में WHO की चेतावनी के बाद इबोला से निपटने के लिए खोला गया विशेष वार्ड, चौकसी भी बढ़ाई

स्वास्थ्य टीमें DRC और युगांडा से आने वाले यात्रियों पर रख रही नजर

स्थानीय स्वास्थ्य टीमें उन यात्रियों पर कड़ी नजर रख रही हैं जो इबोला प्रभावित देशों जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) और युगांडा से आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वे बुखार और उल्टी जैसे लक्षणों पर खास ध्यान दे रहे हैं। स्टाफ के पास व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE किट) मौजूद हैं, रैपिड रिस्पांस टीमें भी अलर्ट पर हैं और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों को लक्षणों को तुरंत पहचानने के लिए तैयार किया गया है।