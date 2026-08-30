ग्रेटर नोएडा: वायरल वीडियो में गार्ड को धमकाते नजर आई गिरफ्तार येशा कुमार बोलीं- पछतावा नहीं

कुमार को गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया गया था। जनता के भारी विरोध के बावजूद उन्होंने मीडिया से साफ कहा कि उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है। उनका यह भी कहना था कि लोग उन्हें इसलिए निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वे एक निडर महिला को पसंद नहीं करते। इस घटना के बाद गेटेड समुदायों में काम करने वाले वर्कर्स के साथ होने वाले बर्ताव को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स के फेडरेशन के अध्यक्ष देवेंद्र टाइगर ने इस पूरे मामले को 'बहुत दुखद' बताया है।