ग्रेटर नोएडा: वायरल वीडियो में गार्ड को धमकाते नजर आई गिरफ्तार येशा कुमार बोलीं- पछतावा नहीं
ग्रेटर नोएडा में 45 साल की येशा कुमार को एक वायरल वीडियो में अमरापाली सेंटूरियन पार्क टेरेस होम्स के गार्ड्स को धमकाते और गालियां बकते हुए देखा गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब गार्ड्स ने बिना इजाजत के एक फूड डिलीवरी वाले को अंदर जाने से रोक दिया। खबर है कि कुमार उस वक्त नशे में थीं और वे गार्ड को जान से मारने की धमकी देने के साथ-साथ उसे लात मारने की भी कोशिश कर रही थीं।
कुमार के 'कोई पछतावा नहीं' वाले बयान से वर्कर्स के हक में बहस छिड़ी
कुमार को गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया गया था। जनता के भारी विरोध के बावजूद उन्होंने मीडिया से साफ कहा कि उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है। उनका यह भी कहना था कि लोग उन्हें इसलिए निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वे एक निडर महिला को पसंद नहीं करते। इस घटना के बाद गेटेड समुदायों में काम करने वाले वर्कर्स के साथ होने वाले बर्ताव को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स के फेडरेशन के अध्यक्ष देवेंद्र टाइगर ने इस पूरे मामले को 'बहुत दुखद' बताया है।