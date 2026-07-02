बेंगलुरु डेकेयर में बच्चों से बर्बरता: वायरल वीडियो के बाद 5 पर FIR, सेंटर बंद
बेंगलुरु के HAL कैंपस में स्थित कैपजेमिनी ने अपने डेकेयर सेंटर को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। यह फैसला तब लिया गया, जब वॉट्सऐप पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए, जिनमें बच्चों की देखभाल करने वाली महिलाओं पर छोटे बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप लगा है। कंपनी ने बताया कि वह कर्मचारियों और उनके परिवारों की भलाई को सबसे ऊपर रखती है, और पुलिस के साथ मिलकर इस मामले की जांच में सहयोग कर रही है।
देखभाल करने वालों पर FIR
इस मामले में 5 महिला देखभाल करने वाली महिलाओं पर अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने बच्चों को धमकाया, टॉयलेट के नल से पानी उनके मुंह में मारा और उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया। पुलिस अभी भी मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था। वहीं, कैपजेमिनी का कहना है कि वह बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जांच में हर तरह से सहयोग कर रही है।