बेंगलुरु डेकेयर में बच्चों से बर्बरता: वायरल वीडियो के बाद 5 पर FIR, सेंटर बंद

देखभाल करने वालों पर FIR

इस मामले में 5 महिला देखभाल करने वाली महिलाओं पर अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने बच्चों को धमकाया, टॉयलेट के नल से पानी उनके मुंह में मारा और उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया। पुलिस अभी भी मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था। वहीं, कैपजेमिनी का कहना है कि वह बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जांच में हर तरह से सहयोग कर रही है।