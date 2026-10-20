प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने वाली 15 वर्षीय किशोरी की बिगड़ी हालत, परिवार को बेचने पड़े गहने

लगातार मिल रही धमकियों की वजह से 'R' और उसके परिवार को लगातार जगह बदलनी पड़ रही है और छिपकर रहना पड़ रहा है। इसकी वजह से उसकी मां का ट्यूशन पढ़ाने का काम भी रुक गया है और परिवार को गुजारा चलाने के लिए अपने गहने तक बेचने पड़े हैं। 'R' फिलहाल स्कूल नहीं जा पा रही है, लेकिन उसे उम्मीद है कि हालात जल्द ही सामान्य होंगे और वह जल्द ही अपनी सामान्य जिंदगी में लौट पाएगी।