प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने वाली 15 वर्षीय किशोरी की बिगड़ी हालत, परिवार को बेचने पड़े गहने

प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने वाली 15 वर्षीय किशोरी की बिगड़ी हालत, परिवार को बेचने पड़े गहने
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जुलाई में दिल्ली में हुए एक प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली 15 वर्षीय किशोरी 'R' को वीडियो वायरल होने के बाद गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। भले ही उसने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। 'R' ने कहा है कि उसे अपने ही देश में अब सुरक्षित महसूस नहीं होता है।
परिवार को छिपना पड़ा, गहने बेचने पड़े
लगातार मिल रही धमकियों की वजह से 'R' और उसके परिवार को लगातार जगह बदलनी पड़ रही है और छिपकर रहना पड़ रहा है। इसकी वजह से उसकी मां का ट्यूशन पढ़ाने का काम भी रुक गया है और परिवार को गुजारा चलाने के लिए अपने गहने तक बेचने पड़े हैं। 'R' फिलहाल स्कूल नहीं जा पा रही है, लेकिन उसे उम्मीद है कि हालात जल्द ही सामान्य होंगे और वह जल्द ही अपनी सामान्य जिंदगी में लौट पाएगी।