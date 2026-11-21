अधिकारियों ने साफ बताया कि यह चालान सिर्फ सीटबेल्ट न लगाने को लेकर किया गया था, लाइसेंस से इसका कोई संबंध नहीं था। इस मामले से जुड़ी निरीक्षक को एक-दो दिन के लिए ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। यह कार्रवाई उनके काम करने के तरीके को लेकर की गई है। साथ ही अब सभी कर्मचारियों को भविष्य में सैन्य वाहनों की जांच करते समय और भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, प्रशासन ने यह भी कहा है कि वे रक्षा कर्मियों का सम्मान करते हुए भी सड़क सुरक्षा नियमों को लागू करते रहेंगे। प्रशासन का मानना है कि सुरक्षा और सम्मान के बीच संतुलन बनाना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है।