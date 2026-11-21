जोरहाट में सेना के चालक का कटा सीटबेल्ट चालान, वीडियो वायरल होते ही हिल गया प्रशासन
असम के जोरहाट जिले का प्रशासन तब विवादों में आ गया जब एक सड़क सुरक्षा जांच अभियान के दौरान सेना के एक चालक का सीटबेल्ट न पहनने के आरोप में कथित तौर पर चालान काट दिया गया। इस घटना के बाद प्रशासन ने माफी मांगी है। यह घटना अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के पास हुई थी। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद प्रशासन को अपनी गलती माननी पड़ी और खेद जताना पड़ा।
निरीक्षक को कुछ समय के लिए हटाया गया
अधिकारियों ने साफ बताया कि यह चालान सिर्फ सीटबेल्ट न लगाने को लेकर किया गया था, लाइसेंस से इसका कोई संबंध नहीं था। इस मामले से जुड़ी निरीक्षक को एक-दो दिन के लिए ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। यह कार्रवाई उनके काम करने के तरीके को लेकर की गई है। साथ ही अब सभी कर्मचारियों को भविष्य में सैन्य वाहनों की जांच करते समय और भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, प्रशासन ने यह भी कहा है कि वे रक्षा कर्मियों का सम्मान करते हुए भी सड़क सुरक्षा नियमों को लागू करते रहेंगे। प्रशासन का मानना है कि सुरक्षा और सम्मान के बीच संतुलन बनाना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है।