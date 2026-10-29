तमिलनाडु: थेनी जेलब्रेक के बाद सख्ती, गार्ड अब चला सकेंगे हथियार

मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर तमिलनाडु की थेनी जिला जेल से 17 कैदी फरार हो गए थे। इस घटना के बाद, जेल विभाग ने अब अपने गार्डों को हथियार चलाने की अनुमति दे दी है, ताकि भविष्य में जेल से भागने की ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

28 अक्टूबर को इस नए नियम की घोषणा की गई थी, जो राज्य की सभी जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के बड़े प्रयास का हिस्सा है।