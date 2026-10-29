तमिलनाडु: थेनी जेलब्रेक के बाद सख्ती, गार्ड अब चला सकेंगे हथियार
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मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर तमिलनाडु की थेनी जिला जेल से 17 कैदी फरार हो गए थे। इस घटना के बाद, जेल विभाग ने अब अपने गार्डों को हथियार चलाने की अनुमति दे दी है, ताकि भविष्य में जेल से भागने की ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
28 अक्टूबर को इस नए नियम की घोषणा की गई थी, जो राज्य की सभी जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के बड़े प्रयास का हिस्सा है।
पुलिस ने 15 को वापस पकड़ा, 125 जेलों में हथियारबंद गार्ड तैनात
पुलिस ने तुरंत विशेष टीमों और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के बाद अब तक 17 में से 15 फरार कैदियों को वापस पकड़ लिया गया है।
ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य अपनी सभी 125 जेलों में कड़ी निगरानी के साथ-साथ हथियारबंद गार्ड भी तैनात कर रहा है।