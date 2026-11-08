असम ऑयल इंडिया धमाका: 3 मौत के बाद 4 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित, जांच के आदेश

OIL ने इस घटना में जान गंवाने वाले हर परिवार को 10 लाख रुपये और घायलों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घायल कर्मचारियों से मुलाकात की और OIL से उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने का आग्रह किया।

उन्होंने कंपनी को निर्देश दिए कि घटना के कारणों की पूरी जांच की जाए। सोनोवाल ने जान गंवाने वाले परिवारों के लिए उचित मुआवजे की भी मांग की और इसके कारणों का पता लगाने के लिए उच्च-स्तरीय जांच कराने की बात कही।