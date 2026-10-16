हवाई सफर होगा सस्ता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम

हवाई किराए में हो रहे बेतरतीब उतार-चढ़ाव से यात्री काफी परेशान हैं। इसी को देखते हुए अब भारत सरकार नए नियम लाने जा रही है, ताकि हवाई किराए को काबू में रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार जल्द ही यह कदम उठाएगी। इन नए नियमों से व्यस्त यात्रा सीजन में यात्रियों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। अगले 2 हफ्तों के भीतर ये नियम लागू हो जाएंगे, जिससे हवाई यात्रा थोड़ी सस्ती और सुविधाजनक हो सकेगी।