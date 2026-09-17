दिल्ली: बाइक या गाड़ी का बीमा नहीं तो अब नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

दिल्ली में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) एक ANPR सिस्टम की पायलट योजना शुरू करने वाला है। इसके तहत अगर आपकी गाड़ी का वैध थर्ड-पार्टी मोटर बीमा नहीं है, तो पेट्रोल पंप आपको पेट्रोल या डीजल देने से मना कर सकते हैं।

इसके लिए ANPR कैमरों का इस्तेमाल होगा। ये कैमरे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और तेल भरवाने से पहले ही बीमा रिकॉर्ड को लगभग रियल-टाइम डेटा से मिलाया जाएगा।

यह कदम सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद उठाया गया है, जिसका मकसद सभी गाड़ियों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी मोटर बीमा का पालन सुनिश्चित करना है।