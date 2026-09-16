दिल्ली की हवा में जहर, लेकिन प्रदूषण फंड के 1,153 करोड़ रुपये धूल फांक रहे

अभी तक ECC के जिस पैसे का इस्तेमाल किया गया है, उसका ज़्यादातर हिस्सा बड़े-बड़े परिवहन प्रोजेक्ट्स में लगा है। इनमें दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) और गैर-मोटर चालित वाहनों के लिए बेहतर लेन बनाना जैसे काम शामिल हैं। लेकिन, जब इतनी बड़ी रकम अभी भी बिना खर्च के पड़ी है, तो लोग यह सोच रहे हैं कि क्या प्रदूषण रोकने के लिए वाकई पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं?

वहीं, दिल्ली सरकार इस सर्दी में प्रदूषण कम करने के लिए कई नए उपाय कर रही है। इनमें प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को रोकना और कंस्ट्रक्शन से जुड़े नियमों को और कड़ा करना शामिल है। इन कदमों से सरकार का लक्ष्य है कि जब हवा की क्वालिटी सबसे खराब होती है, तब PM2.5 के स्तर को काबू में रखा जा सके।