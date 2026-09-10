FSSAI अब हानिकारक तत्व वाले पैक्ड फूड पर भी लगाएगा सख्त लेबल

FSSAI तो शुरू से ही सख्त लेबल लगाने के पक्ष में था। उनका कहना था कि यदि कोई उत्पाद किसी एक ही हानिकारक चीज में भी अधिक हो, तो उस पर सीधे लेबल लगाया जाए। इस कदम से न सिर्फ लोगों की सेहत को बेहतर तरीके से बचाया जा सकेगा, बल्कि उन कार्यकर्ताओं की चिंताओं को भी दूर किया जा सकेगा जिन्हें लगता था कि पुरानी योजना काफी ढीली थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस मामले में 28 सितंबर तक और सुझाव आने की उम्मीद है।