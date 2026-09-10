FSSAI अब हानिकारक तत्व वाले पैक्ड फूड पर भी लगाएगा सख्त लेबल
भारत का खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (FSSAI) पैकेज्ड फूड पर लगने वाले चेतावनी लेबल से जुड़ी अपनी योजना पर दोबारा विचार कर रहा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जब इन लेबलों को धीरे-धीरे लागू करने के उनके तरीके पर सवाल उठाए, तब से FSSAI अब ऐसे कड़े नियमों पर सोच-विचार कर रहा है जो तुरंत लागू हो सकें। पहले की योजना में सिर्फ उन उत्पादों पर लेबल लगने थे, जिनमें कम से कम 2 हानिकारक तत्व अतिरिक्त चीनी, नमक या सैचुरेटेड फैट ज्यादा मात्रा में मौजूद हों, लेकिन इस तरीके को काफी कमजोर माना गया था।
FSSAI एक घटक वाले लेबलों के लिए भी तैयार
FSSAI तो शुरू से ही सख्त लेबल लगाने के पक्ष में था। उनका कहना था कि यदि कोई उत्पाद किसी एक ही हानिकारक चीज में भी अधिक हो, तो उस पर सीधे लेबल लगाया जाए। इस कदम से न सिर्फ लोगों की सेहत को बेहतर तरीके से बचाया जा सकेगा, बल्कि उन कार्यकर्ताओं की चिंताओं को भी दूर किया जा सकेगा जिन्हें लगता था कि पुरानी योजना काफी ढीली थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस मामले में 28 सितंबर तक और सुझाव आने की उम्मीद है।