क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए बनेंगे सख्त नियम?

इस बदलाव के पीछे मुख्य विचार यह है कि कानून में संशोधन किया जाए, ताकि नाबालिग बच्चे सोशल मीडिया पर बिना माता-पिता या अभिभावक की सहमति के कोई करार न कर सकें।

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 में यह बात पहले से ही शामिल है।

अगर ये बदलाव लागू हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उम्र की ज्यादा बेहतर तरीके से जांच करनी होगी और किशोरों को अकाउंट बनाने की अनुमति देने से पहले माता-पिता को इसमें शामिल करना पड़ सकता है। इससे बच्चों के लिए ऑनलाइन माहौल ज्यादा सुरक्षित बनेगा, लेकिन युवा यूजर्स के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल भी हो सकती है।