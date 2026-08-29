हिमालय पर ग्लेशियर टूटने का साया, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने दी चेतावनी
हिमाचल प्रदेश के नेता कविंदर गुप्ता ने हिमालय में जलवायु परिवर्तन को लेकर चेतावनी दी है। यह चेतावनी खासकर नेपाल और तिब्बत में हाल ही में आई अचानक बाढ़ के बाद और भी जरूरी हो गई है। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे आपदाओं से प्रभावित लोगों की मदद के लिए और पर्यावरणीय चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए एकजुट होकर काम करें।
संयुक्त रिपोर्ट में GLOFs के खतरे का जिक्र
गुप्ता ने एक बढ़ते खतरे, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स (GLOFs) पर खास ध्यान दिलाया। IIT रोपड़ और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी की हालिया संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, ये GLOFs चिंता का विषय हैं।
एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने बताया कि हिमाचल का आपदा प्रबंधन विभाग आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही, वे विश्वविद्यालयों से भी अपील कर रहे हैं कि वे वानिकी, कृषि और बागवानी जैसे क्षेत्रों के जरिए रोजगार, आजीविका के अवसरों और स्थानीय संसाधनों के उपयोग पर चर्चा करें।