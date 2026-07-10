तेलंगाना में शिक्षा नीति पर बवाल: हजारों स्कूल बंद, छात्र संगठनों ने घेरी सरकार

SFI और AISF कर रहे तेलंगाना स्कूल विलय का विरोध

इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व SFI और AISF जैसे छात्र संगठन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को करीब 27,000 सरकारी स्कूलों को 4,000 क्लस्टर कैंपस में मिलाने की योजना पर दोबारा विचार करना चाहिए। उनका मानना है कि इस फैसले से बच्चों को स्कूल पहुंचने में दिक्कत होगी और शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, ये संगठन निजी स्कूलों की फीस के लिए सख्त नियम बनाने की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि खाली पड़े शिक्षकों के पदों को जल्द भरा जाए और ज्यादा शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। साथ ही, वे एक समर्पित शिक्षा मंत्री की भी मांग कर रहे हैं जो केवल शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें।