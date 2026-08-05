CHPV का बदलता खतरा: गुजरात-राजस्थान में केंद्र की टीमें तैनात, वैज्ञानिक कर रहे गहन पड़ताल

वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह वायरस कैसे फैलता है। इसके लिए वे रेत मक्खी और मच्छरों जैसे कीड़ों की जांच कर रहे हैं। साथ ही वे जानवरों में भी बीमारी के सुराग खोज रहे हैं। इसके अलावा छुपे हुए मरीजों का पता लगाने के लिए सामुदायिक स्तर पर सर्वे भी किए जा रहे हैं। प्रयोगशाला में भी CHPV की पहचान करने के बेहतर तरीके तैयार किए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि शुरुआती जांच में वायरस में कुछ बदलाव दिखने की बात सामने आई है।