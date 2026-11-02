दिल्ली में वकीलों से झड़प के बाद पुलिस मुख्यालय के बाहर जमा हुए पुलिसकर्मी, जानिए कारण

दिल्ली में वकीलों से झड़प के बाद पुलिस मुख्यालय के बाहर जमा हुए पुलिसकर्मी, जानिए कारण
शाहदरा में वकीलों से हुई झड़प के बाद दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारियों के तबादले के विरोध में पुलिसकर्मी अपने ही मुख्यालय के बाहर जमा हो गए। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। मुख्यालय के बाहर तैनात कुछ पुलिसकर्मियों ने अपने साथियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाकी पुलिसकर्मी भी विरोध में शामिल हो गए। इससे साफ दिखता है कि पुलिस बल में कितना मतभेद है। वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें अंदर आकर बातचीत करने के लिए कहा, इसके बावजूद कई पुलिसकर्मी अपनी जगह पर डटे रहे। यह घटना बल के अंदरूनी तनाव को उजागर करती है।
शाहदरा की झड़प में वकील के कथित तौर पर घायल होने का मामला
इस पूरे मामले की शुरुआत 23 अक्टूबर को हुई, जब शाहदरा पुलिस थाने में हुई एक झड़प में एक वकील के कथित तौर पर घायल होने की खबर आई। इसके बाद वकीलों ने हड़ताल कर दी और पुलिस पर गलत बर्ताव का आरोप लगाया। हालात को शांत करने के लिए ACP मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा थाने के थानाप्रभारी अरुण कुमार समेत का तबादला कर दिया गया, लेकिन पुलिस के कई लोगों को यह फैसला रास नहीं आया और उन्होंने तबादलों का विरोध किया।