दिल्ली में वकीलों से झड़प के बाद पुलिस मुख्यालय के बाहर जमा हुए पुलिसकर्मी, जानिए कारण

शाहदरा में वकीलों से हुई झड़प के बाद दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारियों के तबादले के विरोध में पुलिसकर्मी अपने ही मुख्यालय के बाहर जमा हो गए। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। मुख्यालय के बाहर तैनात कुछ पुलिसकर्मियों ने अपने साथियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाकी पुलिसकर्मी भी विरोध में शामिल हो गए। इससे साफ दिखता है कि पुलिस बल में कितना मतभेद है। वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें अंदर आकर बातचीत करने के लिए कहा, इसके बावजूद कई पुलिसकर्मी अपनी जगह पर डटे रहे। यह घटना बल के अंदरूनी तनाव को उजागर करती है।