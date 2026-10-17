रिलायंस के निदेशक समेत 10 पर FIR, 'एक्सपायर्ड' खाना बेचने का आरोप
मुंबई पुलिस ने रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के एक पूर्णकालिक डायरेक्टर और 9 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह कार्रवाई FDA की एक बड़ी रेड के बाद हुई, जिसमें एक्सपायर हो चुके, खराब और ग्राहकों द्वारा लौटाए गए खाद्य उत्पाद मिले थे।
आरोप है कि इन उत्पादों को सुरक्षित रूप से नष्ट करने के बजाय बेचने के लिए डायवर्ट किया गया था। 14-15 अक्टूबर को की गई इस कार्रवाई में 48 लाख रुपये से ज्यादा का खाने का स्टॉक जब्त हुआ। इसमें एक्सपायर हो चुके, खराब और ग्राहकों द्वारा लौटाए गए उत्पाद शामिल थे। बाजार से असुरक्षित खाने को हटाने के लिए यह एक बहुत गंभीर कदम है।
डिस्पोजल एजेंसियों पर जाली सर्टिफिकेट बनाने का आरोप
FIR में रिलायंस और ब्लिंकिट के बड़े अधिकारियों समेत कुल 10 अहम लोगों के नाम हैं। जांच में सामने आया है कि कुछ डिस्पोजल एजेंसियों ने नकली सर्टिफिकेट बनाए थे। उन्होंने दावा किया कि एक्सपायर हो चुके सामान को नष्ट कर दिया गया, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी।
एक्सपायर हो चुके ये उत्पाद भिवंडी के गुलजार नगर में एक ऐसे रिटेल आउटलेट पर भी मिले, जो न तो लाइसेंस के साथ चल रहा था और न ही उसके पास खरीद के बिल थे।
इस गड़बड़ी के बाद 5 लाइसेंस सस्पेंड किए गए और कई अनाधिकृत आउटलेट्स को बंद कर दिया गया। ग्राहकों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह पूरा मामला खाद्य सुरक्षा के कड़े नियमों के तहत देखा जा रहा है।