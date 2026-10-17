रिलायंस के निदेशक समेत 10 पर FIR, 'एक्सपायर्ड' खाना बेचने का आरोप

FIR में रिलायंस और ब्लिंकिट के बड़े अधिकारियों समेत कुल 10 अहम लोगों के नाम हैं। जांच में सामने आया है कि कुछ डिस्पोजल एजेंसियों ने नकली सर्टिफिकेट बनाए थे। उन्होंने दावा किया कि एक्सपायर हो चुके सामान को नष्ट कर दिया गया, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी।

एक्सपायर हो चुके ये उत्पाद भिवंडी के गुलजार नगर में एक ऐसे रिटेल आउटलेट पर भी मिले, जो न तो लाइसेंस के साथ चल रहा था और न ही उसके पास खरीद के बिल थे।

इस गड़बड़ी के बाद 5 लाइसेंस सस्पेंड किए गए और कई अनाधिकृत आउटलेट्स को बंद कर दिया गया। ग्राहकों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह पूरा मामला खाद्य सुरक्षा के कड़े नियमों के तहत देखा जा रहा है।