दिल्ली के आस्था कुंज उद्यान में दुष्कर्म के बाद DDA का बड़ा एक्शन, 323 उद्यानों में लगाए जाएंगे CCTV कैमरे

DDA ने हाल ही में उद्यानों का एक सर्वे करवाया था। इस सर्वे में पता चला है कि दिल्ली के कुल 736 उद्यानों में से ज्यादातर में न तो कैमरे लगे हैं और न ही उनमें अच्छी रोशनी का इंतजाम है। अभी सिर्फ 16 उद्यानों में ही CCTV कैमरे लगे हुए हैं। यही नहीं, कई उद्यानों की चारदीवारी भी टूटी हुई मिली और अंदर जाने के रास्ते भी खराब हालत में पाए गए। इन सारी कमियों को दूर करने के लिए DDA ने 134 संवेदनशील जगहों पर हथियारबंद गार्ड तैनात करने की योजना बनाई है। साथ ही DDA 5,000 नए गार्डों की भर्ती भी कर रहा है। इससे उम्मीद है कि उद्यानों में जल्द ही सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।