केरलम के मूझियार बांध का गेट खोले जाने के बाद कई जिले जलमग्न, तत्काल निकासी की अपील

अलाप्पुझा जिले की मुत्तर ग्राम पंचायत का बाहरी दुनिया से पूरी तरह संपर्क टूट गया है, क्योंकि वहां की सभी सड़कें पानी में डूब गई हें। फंसे हुए लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर निकालने की मांग अब जोर पकड़ रही है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी के किनारों का कटाव भी हो रहा है, जिससे आसपास के संवेदनशील इलाकों के लिए नई बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है।