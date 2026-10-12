दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के हक के लिए इन वकीलों ने संभाला मोर्चा
दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद 70 से भी ज्यादा वकीलों का एक समूह, जिसमें शोभित चौधरी भी शामिल हैं, हिरासत में लिए गए लोगों की मदद कर रहा है। इनमें नाबालिग और घायल व्यक्ति भी हैं।
11 अक्टूबर को नजफगढ से एक आपातकालीन कॉल आने के बाद इस समूह ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। उनका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि कानूनी सहायता उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
वकील कर रहे दुर्व्यवहार का दस्तावेजीकरण, दर्ज करा रहे शिकायतें
ये वकील सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ताजा जानकारी साझा कर रहे हैं। वे हिरासत में लिए गए लोगों का पता लगा रहे हैं और परिवारों को उनके अपनों को ढूंढने में सहायता कर रहे हैं।
इसके साथ ही, ऐसे मामलों का भी दस्तावेजीकरण किया जा रहा है जहां हिरासत में लिए गए लोगों के साथ हिंसा हुई या उन्हें भोजन और फोन जैसी बुनियादी चीजें नहीं मिलीं।
अधिकारों की सुरक्षा के लिए, यह टीम मेडिकल समस्याओं को आधिकारिक प्रमाण पत्रों के साथ रिकॉर्ड कर रही है। वे किसी भी गलत आचरण के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज कर रहे हैं। चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए वे लगातार काम कर रहे हैं।