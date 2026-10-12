दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के हक के लिए इन वकीलों ने संभाला मोर्चा

ये वकील सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ताजा जानकारी साझा कर रहे हैं। वे हिरासत में लिए गए लोगों का पता लगा रहे हैं और परिवारों को उनके अपनों को ढूंढने में सहायता कर रहे हैं।

इसके साथ ही, ऐसे मामलों का भी दस्तावेजीकरण किया जा रहा है जहां हिरासत में लिए गए लोगों के साथ हिंसा हुई या उन्हें भोजन और फोन जैसी बुनियादी चीजें नहीं मिलीं।

अधिकारों की सुरक्षा के लिए, यह टीम मेडिकल समस्याओं को आधिकारिक प्रमाण पत्रों के साथ रिकॉर्ड कर रही है। वे किसी भी गलत आचरण के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज कर रहे हैं। चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए वे लगातार काम कर रहे हैं।