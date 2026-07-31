NEET प्रदर्शन में शामिल छात्र पर हमला, पूछा- प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहते हो?

यह हमला हाल ही में खत्म हुए छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बीच हुआ है। इन प्रदर्शनों में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) जैसे कई संगठन भी शामिल थे, जो NEET-UG पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग कर रहे थे। इस आंदोलन ने तब और गति पकड़ी जब जाने-माने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की।

इसके बाद जुलाई में 'संसद चलो' मार्च के साथ ये प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच गए। इन्हीं लगातार हो रहे प्रयासों का नतीजा रहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और प्रतियोगी परीक्षाओं में और अधिक पारदर्शिता लाने का वादा किया गया।